Cina: Xi Jinping, 'accelerare sviluppo scientifico e tecnologico per maggiore autosufficienza'

Pechino, 6 mar. (Adnkronos) – La Cina deve accelerare il suo sviluppo scientifico e tecnologico per garantire una maggiore autosufficienza. Lo ha detto il presidente del paese Xi Jinping durante una riunione a porte chiuse dell'Assemblea nazionale del popolo (Anp), aggiungendo che una maggiore autosufficienza e forza nel campo della scienza e della tecnologia è la strada per promuovere lo "sviluppo di alta qualità" e trasformare la Cina in "un grande paese socialista moderno”.

"Per aprire nuove aree e nuove arene nello sviluppo e promuovere nuovi motori di crescita e nuovi punti di forza di fronte alla feroce concorrenza internazionale, la Cina dovrebbe in ultima analisi fare affidamento sull'innovazione scientifica e tecnologica", ha affermato Xi – secondo quanto riportato dai media statali – chiedendo una maggiore cooperazione tra l'industria cinese, il mondo accademico e gli istituti di ricerca per sostenere "la ricerca originale e pionieristica".

L'incontro politico annuale del parlamento cinese è iniziato domenica e durerà fino alla prossima settimana. L'incontro, che si svolge in concomitanza con il raduno annuale dell'organo consultivo del Partito Comunista Cinese, sottolinea la priorità all'autosostenibilità che la leadership cinese vuol dare al proprio sistema politico, tra le preoccupazioni per le restrizioni statunitensi all'accesso cinese ai semiconduttori Usa e alla tecnologia per l'intelligenza artificiale, per motivi di sicurezza nazionale, nonché sanzioni o restrizioni straniere su alcune società e funzionari cinesi per le repressioni a Hong Kong e nello Xinjiang e i segnali di sostegno alla Russia nella sua invasione dell'Ucraina.