Cina, Xi Jinping alla grande cerimonia in Piazza Tienanmen

Pechino, 30 set. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping ha assistito alla grande cerimonia organizzata in Piazza Tienanmen a Pechino per celebrare la Giornata del Martire e ricordare tutti quelli che sono morti combattendo per la nascita della Repubblica Popolare Cinese. Sotto il Monumento degli Eroi del Popolo sono state deposte corone di crisantemi.

La cerimonia si tiene a due settimane dal vertice del Partito Comunista, che dovrebbe assicurare a Xi un terzo mandato alla guida del paese.