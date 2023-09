Cindy Crawford si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Oprah Winfrey. L’ex top model ha denunciato un trattamento pessimo ricevuto dalla conduttrice nel lontano 1986.

Cindy Crawford contro Oprah Winfrey

Era il 1986, quando una giovanissima Cindy Crawford alle prime armi approdò nello show di Oprah Winfrey. Per la top model si trattava della prima intervista televisiva ed era molto agitata. La conduttrice la trattò “come un pezzo di carne“, ma soltanto oggi Cindy ha deciso di denunciare quanto accaduto.

Le accuse di Cindy Crawford

La Crawford ha deciso di vuotare il sacco su Oprah Winfrey durante la serie The Super Models, prodotta da Apple TV. Cindy ha raccontato che per lei lo show rappresentava una grande occasione, motivo per cui si fece accompagnare dal suo agente John Casablancas. Appena i riflettori si sono accesi, Oprah l’avrebbe accolta così: “Hai sempre avuto questo corpo? Alzati un momento, questo sì che è un corpo!“. L’ex modella ha dichiarato:

“Ero come un oggetto, dovevo solo mostrarmi e non proferire parola. Secondo la mentalità di oggi, il messaggio di Oprah sarebbe questo: ‘Alzati e fammi vedere il tuo corpo. Dimostrami che sei degna di essere qui'”.

Cindy Crawford delusa da Oprah

Cindy ha concluso:

“In quel momento non me ne sono resa conto, ma poi mi sono detta: ‘Diamine, non va per niente bene… soprattutto da Oprah!’. (…) Mi sarebbe piaciuto parlare delle mie difficoltà. Avevo vent’anni, lavoravo a ritmi serrati. Svenivo più volte, specialmente prima del pranzo”.

La Crawford ha sottolineato che la Winfrey rivolgeva le domande soprattutto al suo agente, quasi senza calcolarla, come se lei non fosse stata la diretta interessata dell’intervista.