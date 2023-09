Cinecittà World, a Roma l'evento Viva l'Italia con le Forze Armate

Roma, 6 set. (askanews) – Vedere in diretta come operano le unità cinofile, “volare” su un simulatore, immergersi nella scena del crimine imparando a riconoscere gli indizi come un vero poliziotto, sono solo alcune delle cose che si possono fare a Viva l’Italia il più grande evento espositivo e dimostrativo delle Forze armate e dei Corpi armati e non armati dello Stato, giunto alla settima edizione e in programma a Cinecittà World, a Roma, fino al 10 settembre.

Un’opportunità unica per il pubblico e le famiglie che desiderano ammirare da vicino la professionalità delle Forze dell’ordine ma anche un’occasione benefica come ha ricordato l’Ad di Cinecittà World, Stefano Cigarini.

“Viva l’Italia è giunta alla sua settima edizione ed è una una manifestazione attenta alla beneficenza – ha detto – di tutti i biglietti venduti a Cinecittà World, cinque euro per ogni biglietto verranno devoluti alle associazioni delle vittime e dei caduti degli enti assistenziali di questi corpi che operano. Noi aiutiamo concretamente le famiglie che hanno perso dei cari in missione oppure nell’esercizio del loro lavoro quotidiano. In sette anni abbiamo già raccolto centinaia di migliaia di euro devoluti ai parenti”.

Protagonisti assoluti tra i set di film storici come Gangs of New York di Martin Scorsese: uomini e donne in divisa che, ogni giorno, lavorano per il Paese: Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e Polizia di Stato e, tra loro, anche una rappresentanza dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Lo Stato Maggiore Difesa – ha spiegato un rappresentante della Marina Militare – è onorato di essere presente alla settima edizione di Viva l’Italia a Cinecittà Word; un’occasione dove le quattro Forze armate possono mostrare le peculiarità dell’eccellenza alla cittadinanza e alla popolazione”.