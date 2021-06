Cinema: a un anno dall’incidente di Alex Zanardi esce docufilm ‘La grande staffetta’ (2)

Il documentario – diretto da Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello e prodotto da Obiettivo3 e FilmArt Studio di Barbara Manni – parla della staffetta in handbike, in bicicletta e in carrozzina olimpica, compiuta lo scorso giugno da alcuni dei nostri più forti atleti paralimpici che si sono messi in gioco per dimostrare, ancora una volta, che possiamo superare le avversità e i nostri limiti.

Una corsa che si è snodata lungo tutta l’Italia, per incontrare e rappresentare idealmente tutti gli italiani e unire da nord a sud la penisola.

“Il progetto nasce da un’idea dei ragazzi di Obiettivo3 nel periodo difficile del lockdown, per ritrovare l’energia e la motivazione persa – afferma la produttrice Barbara Manni – Avevamo proposto ad Alex che aveva aderito in maniera entusiastica. E’ stato un viaggio di incontri, appassionato ed emotivo, con il colpo buio di disperazione e di sgomento per l’incidente ad Alex.

Ma abbiamo saputo ripartire, perché lui voleva che il progetto andasse avanti. I ragazzi si sono portati addosso un peso con grande senso di responsabilità e ne siamo usciti tutti più forti”.