Cinema, al Festival di Cannes Farhadi e Almodovar: nessun italiano

Cannes (Francia), 9 apr. (askanews) – Il regista iraniano Asghar Farhadi, lo spagnolo Pedro Almodòvar e il russo Andrey Zvyagintsev saranno tra i 21 registi in lizza per l’ambita Palma d’Oro al Festival di Cannes, in scena dal 12 al 23 maggio.Il direttore del festival Thierry Fremaux ha svelato l’elenco dei 21 film in concorso, tra cui tre giapponesi e tre spagnoli.

Del tutto assente l’Italia, che non sarà presente neanche nelle sezioni parallele come “Un certain regard”.”Asghar Farhadi, che non può girare nel suo paese, l’Iran, è venuto quindi in Francia per girare un film intitolato ‘Histoires parallèles’ – ha detto Fremaux – Si tratta infatti di diverse storie che intrecciano un angolo di Parigi, persone che si scambiano sguardi da un palazzo all’altro, destini che si incrociano e attori francesi.””Andrei Zvjagincev, il regista russo, ma non si tratta di un film girato in Russia poiché non si trova più in quel paese aggressore dell’Ucraina – ha aggiunto Fremaux Il suo film si intitola Minotaure e, precisamente, è un film che parla della società russa in un modo a cui non siamo abituati”.