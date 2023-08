Cinema: al via 'Karawan', a Roma il festival interculturale delle commedie

Cinema: al via 'Karawan', a Roma il festival interculturale delle c...

Roma, 29 ago (Adnkronos) – Prende il via domani a Roma, fino al 9 settembre, 'Karawan', l'unico festival di cinema in Italia dedicato alle commedie in chiave interculturale. Giunto alla sua XI edizione, propone una selezione di 7 film da Hong Kong, Ucraina, Marocco, Francia, Germania, Bangladesh e Iran, tutti in originale con sottotitoli in italiano, e altrettanti cortometraggi di giovani autori italiani incentrati sui temi della sostenibilità.

I 7 lungometraggi in concorso fra loro sono inediti, senza una distribuzione nella rete commerciale delle sale, alcuni in anteprima assoluta in Italia. Tra questi, l’esilarante 'Chilli Laugh Story' di Coba Cheng (Hong Kong), che aprirà il festival alla presenza del regista. Dalla Germania un’altra importante anteprima, 'Freibad' di Doris Dörrie, presentato dalla regista, autrice e produttrice tedesca.

La serata conclusiva del 9 settembre sarà dedicata ad un evento speciale: la proiezione di Pane, amore e fantasia di Luigi Comencini in versione originale con i sottotitoli in lingua Bangla. Il film sarà presentato dal regista Brando De Sica.