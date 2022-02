Cinema: 'Alcarras' di Carla Simon vince l'Orso d'Oro al Festival di Berlino

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – 'Alcarras' di Carla Simon ha vinto l'ambito Orso d'Oro per il miglior film al Festival di Berlino. Lo ha annunciato la giuria del Festival, guidata dal regista di Hollywood M Night Shyamalan. Il film racconta la storia delle lotte quotidiane di un gruppo di coltivatori di pesche in Spagna, e di come i lavoratori vengono spinti ai margini della loro esistenza.

Diciotto erano le opere in lizza per l'Orso d'oro come miglior film.

La Berlinale di quest'anno è aperta al pubblico, ma in base alle restrizioni Covid, i teatri saranno riempiti solo a metà e saranno ammessi solo coloro che sono stati vaccinati o sono recentemente guariti. I giorni di apertura al pubblico sono quelli successivi alla cerimonia di premiazione, e l'intero festival si chiude domenica.