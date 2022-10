Cinema: Amendola, 'tirato in ballo sui social da candidato mai appoggiato'**

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – Avvicinato per un selfie e poi 'strumentalizzato' come supporter da un candidato alle prossime elezioni regionali, senza averlo mai visto prima. E' quanto racconta Claudio Amendola che, tramite il proprio ufficio stampa, ricostruisce in una nota la vicenda avvenuta secondo quanto riportato nel ristorante romano di proprietà dell'attore.

"In data ieri, 17 ottobre 2022, all’interno del ristorante di proprietà del Sig. Amendola -spiega la nota- dove di consueto lo stesso si rende disponibile a numerosi selfie e fotografie con clienti ed altre persone, un tal Fabrizio Pignalberi, soggetto del tutto sconosciuto dal Sig. Claudio Amendola, ha pubblicato un post con foto sul proprio profilo Facebook, dando ad intendere con il commento in epigrafe che il sig. Claudio Amendola lo avesse ospitato nel proprio locale e, vieppiù, gli fornisse un non ben precisato appoggio politico per le prossime elezioni Regionali".

"Il Sig. Claudio Amendola -aggiunge il comunicato- è stato contattato da note testate televisive che gli hanno comunicato tale accadimento, in quanto tale soggetto già si è reso protagonista di fattispecie che hanno attirato l’interesse di trasmissioni come 'Le Iene'. Pertanto, il Sig. Claudio Amendola comunica di non conoscere e di non aver mai conosciuto il Sig. Fabrizio Pignalberi, di non averlo assolutamente ospitato nel suo locale e né tantomeno di essersi mai prestato ad una inaccettabile strumentalizzazione della sua persona, ancor peggio a livello politico".

Claudio Amendola "alla luce di quanto accaduto ha dato mandato allo Studio Legale Conte di Roma di agire nelle sedi competenti, a tutela della propria immagine e reputazione personale e professionale".