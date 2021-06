Cinema: arriva 'Per Lucio' sulla vita e la musica di Dalla, in sala il 5, 6 e 7 luglio (2)

(Adnkronos) – Pietro Marcello, dopo il pluripremiato 'Martin Eden', ripercorre così attraverso le vicende dell’artista anche l’Italia degli ultimi e degli emarginati, l’Italia di Lucio Dalla, una figura polimorfa che sfugge a ogni flash, a ogni definizione: istrione, clown, jazzista, viandante, eroe, poeta, cantore, profeta, trasformista, provocatore.

Forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di raccontare Dalla: l’eccezionalità della sua storia dovrebbe bastare. Eppure, siamo qui ancora a farci questa domanda. Qualcosa manca, qualcosa è sfuggito. Una cosa è certa: Lucio Dalla ha toccato la vita con mani frementi e l’ha guardata con occhi vivi di bambino e abbracciando la sua epoca.

Scritto da Pietro Marcello e Marcello Anselmo, 'Per Lucio' non è solo un film su Lucio Dalla, ma una sinfonia visiva e sonora del mondo immaginato e cantato da Dalla: le piazze, i bar, le puttane, i barboni.

E un viaggio tra canzoni capolavoro come 'Lunedì Film', 'Il fiume e la città'́, 'Itaca', E' li'̀, 'La Canzone di Orlando', 'L’operaio Gerolamo', 'La Borsa Valori', 'Mille Miglia', 'Intervista con l’avvocato', 'I muri del ventuno', 'Quale allegria', 'Come è profondo il mare', 'Mambo', 'Il Parco Della Luna', 'Balla Balla Ballerino', 'Futura'. Per Lucio è distribuito al cinema da Nexo Digital il 5, 6, 7 luglio in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it e Rockol.it.