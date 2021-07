Cinema: 'Belle' di Hosoda a Cannes in anteprima mondiale nella sezione Première

Roma, 5 lug. (Adnkronos/Cinematografo.it) – 'Belle', il film d’animazione del regista giapponese Mamoru Hosoda sarà presentato in anteprima mondiale durante il 74esimo Festival di Cannes nella sezione Cannes Première. Dopo 'Wolf Children' (2012), 'The Boy and the Beast' (2015) e Mirai (2018), è la prima selezione ufficiale per Mamoru Hosoda.

'Belle' è il terzo film d’animazione presentato quest’anno al Festival dopo 'Where is Anne Frank' di Ari Folman e 'The Summit of the Gods' di Patrick Imbert. Punta di diamante di una nuova ondata di giovani registi di film d’animazione, Mamoru Hosoda porta il pubblico nel suo universo poetico e d’avanguardia tra i generi.

'Belle' racconta la storia di Suzu, un’adolescente insicura che vive in una piccola città in montagna con suo padre… nella vita reale.

Perché nel mondo virtuale degli U, Suzu diventa Belle, un’icona musicale seguita da oltre 5 miliardi di follower… Con questo film, Mamoru Hosoda torna sul tema dei mondi virtuali, già trattati nelle Guerre d’Estate. “Belle è il film che ho sempre sognato di creare – ha dichiarato Mamoru Hosoda – e che oggi posso realizzare grazie al culmine dei miei film precedenti. In questo, esploro il romanticismo, l’azione e la suspense, nonché temi più profondi come la vita e la morte.

Spero che sarà un grande spettacolo divertente”. Nella selezione ufficiale per la prima volta, Mamoru Hosoda festeggia nel modo più bello per il decimo anniversario dello Studio Chizu. 'Belle' sarà proiettato giovedì 15 luglio al Festival di Cannes.