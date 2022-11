Cinema: 'Bones and All', Guadagnino e Chalamet incontrano il pubblico a Milano

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – Dopo il successo alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il pluripremiato 'Bones and All' di Luca Guadagnino sarà presentato a Milano in due anteprime che si terranno sabato 12 novembre al The Space Cinema Milano Odeon e all’Uci Cinemas Bicocca.

Sul palco a presentare il film il regista, vincitore del Leone d’argento alla regia, già candidato all’Oscar e al Golden Globe per Chiamami col tuo nome, affiancato dai due protagonisti: Taylor Russell, vincitrice del Premio Marcello Mastroianni per la migliore attrice emergente a Venezia, e Timothée Chalamet, nominato dall’Academy come migliore attore per Chiamami col tuo nome.

'Bones and All' arriverà nelle sale italiane da mercoledì 23 novembre distribuito da Vision Distribution.

Il film di Luca Guadagnino è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli che non riesce a tollerare la loro natura. Nel cast, oltre a Taylor Russell e Timothée Chalamet, ci sono Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz.