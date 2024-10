Cinema: Daniel Day-Lewis torna a recitare per il figlio Ronan

Roma, 2 ott.(Adnkronos) – Daniel Day-Lewis torna a recitare e lo fa per l'esordio alla regia di suo figlio Ronan, dal titolo 'Anemone'. L'attore aveva annunciato il suo ritiro dalle scene nel 2017, dopo l’uscita de 'Il filo nascosto' di Paul Thomas Anderson. Il film – targato Focus Features e Plan B di Brad Pitt – è scritto a quattro mani da Daniel e Ronan ed è descritto come un'esplorazione dei legami familiari tra padri, figli e fratelli.

Considerato tra i migliori attori della sua generazione, Daniel Day-Lewis è noto per 'Il mio piede sinistro' di Jim Sheridan grazie a cui vince il primo premio Oscar, per 'L'età dell'innocenza' e 'Gangs of New York' di Martin Scorsese. Ma anche per 'Il petroliere' di Paul Thomas Anderson con cui vince il secondo Oscar. Tra i lavori più recenti, c'è quello con Steven Spielberg che lo ha scelto per interpretare Abraham Lincoln nella pellicola omonima, ruolo che gli vale la terza statuetta, e 'Il filo nascosto' di Anderson.