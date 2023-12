Cinema: domani a Roma ricordo Nuti con Ferilli, Panariello, Masini e Nardella

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Attore, regista, sceneggiatore, ma anche produttore cinematografico e cantante. Francesco Nuti è stato questo e molto altro. Domani gli amici di una vita lo ricorderanno, a sei mesi dalla sua scomparsa, in una serata omaggio a Roma. L’appuntamento è alle 20.45 al cinema Troisi dove per l’occasione sarà proiettato un grande classico del regista fiorentino: ‘Il signor quindici palle’. Nel corso dell’evento, che sarà ad ingresso libero, si susseguiranno le testimonianze di Sabrina Ferilli, Marilù Di Lonardo, Giorgio Panariello, Marco Masini e Dario Nardella. Per ricordare, tutti insieme, che “la creatività è l'arma segreta per affrontare le difficoltà della vita".