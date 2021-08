Cinema, Elisabetta Pellini debutta alla regia con “Selfie-mania”

Roma, 11 ago. (askanews) – Si intitola “Selfie-mania”, un film in 4 episodi, uscirà nelle sale cinematografiche il 30 settembre: uno girato in Russia, uno in Austria, uno a Los Angeles e uno in Sicilia. Proprio quest’ultimo episodio, “L’amore nonostante tutto”, porta la firma, al suo debutto da regista, di Elisabetta Pellini. Ad askanews racconta:

“E’ un’Italia un po’ diversa, perché siamo sempre abituati a vedere la Sicilia associandola alla mafia.

L’Italia non è solo spaghetti e mafia, è tanto altro: è cultura, è bellezza e noi in Italia ne abbiamo da vendere. Ma c’è anche la selfie-mania, una mania dei selfie che diventa sempre più contagiosa. Farsi selfie è una cosa carina ma quando diventa maniacale, è un problema. E noi analizziamo questo: una commedia con taglio sociale”.

Tra gli attori, Andrea Roncato: “La vera rinascita del cinema sarà quando la gente tornerà nelle sale perché per quanto tu possa avere un bel televisore in casa, il cinema è un’altra cosa.

“Faccio il tifo per il cinema in generale, per lo spettacolo, per il teatro, per tutti noi che siamo stati un po’ massacrati in questo periodaccio”.

Sceneggiatura di Elisabetta Pellini e Giancarlo Scarchilli. Dop Blasco Giurato; montaggio Ugo de Rossi; musiche Savio Riccardi. Con Milena Vukotic, Andrea Roncato, Bianca Nappi. Prodotto da Claudio Bucci. Location: Santo Stefano di Camastra (Sicilia).