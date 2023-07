Cinema: Fratoianni, 'solidarietà al Centro sperimentale, governo smetta con politica coloniale'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Sono andato al Centro sperimentale di cinematografia perché ho voluto incontrare e ascoltare gli studenti e le studentesse che da alcuni giorni sono in presidio permanente per protestare contro il tentativo della maggioranza di destra che il governo possa ave...

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – "Sono andato al Centro sperimentale di cinematografia perché ho voluto incontrare e ascoltare gli studenti e le studentesse che da alcuni giorni sono in presidio permanente per protestare contro il tentativo della maggioranza di destra che il governo possa avere il controllo di questa istituzione culturale". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, anche deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, che oggi si è recato presso CSC di via Tuscolana a Roma.

"È stata l’occasione per esprimere – prosegue il leader di SI – il sostegno e la solidarietà a una giusta battaglia. Occorre ora impedire in tutti i modi che questa politica coloniale del governo Meloni abbia successo". "La cultura e le sue espressioni non possono essere al guinzaglio del governo di turno, ancor più un centro di formazione e produzione culturale come questo", conclude Fratoianni.