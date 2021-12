Cinema: il quaderno di Rocky di Stallone viene venduto per 437.500 dollari**

Los Angeles, 10 dic. – (Adnkronos) – Il quaderno di "Rocky" di Sylvester Stallone è stato venduto all'asta da Julien's Auctions di Los Angeles per 437.500 dollari, oltre otto volte la sua stima iniziale di 50.000 dollari. Si tratta di un taccuino a spirale vintage degli anni '70 del marchio Mead, contenente le pagine della sceneggiatura originale scritta a mano da Stallone per quello che sarebbe diventato il film "Rocky", vincitore del premio Oscar 1976 come miglior film.

Il manoscritto è unico nel suo genere: contiene i primi dettagli originali della trama pensata da Stallone, le specifiche delle scene, i dialoghi e i concetti per sviluppare i personaggi (alcuni dei quali non sono mai stati realizzati) e per il suo ruolo da protagonista come il pugile Rocky Balboa, che sarebbe diventato il campione mondiale dei pesi massimi. Il film ha lanciato la carriera di Stallone come superstar globale e icona della cultura pop ed è diventato uno dei franchises cinematografici di maggior successo di tutti i tempi, generando sette film sequel e spin-off, con un ottavo ancora in uscita.

Il taccuino era uno dei quasi 500 oggetti della collezione personale dell'attore e regista offerti da Julien's Auctions con il catalogo "Property from The Life and Career of Sylvester Stallone". Sono stati venduti costumi, oggetti di scena e memorabilia dai suoi film più iconici – le serie di film "Rocky" e "Rambo", "Cliffhanger", "Demolition Man" – oltre a premi, gioielli e mobili.

I pantaloncini da boxe di seta della leggenda del cinema, decorati con la bandiera americana, dal terzo capitolo della serie di film del 1982, "Rocky III", sono stati venduti per l'incredibile cifra di 200.000 dollari, venti volte la sua stima di partenza di 10.000 dollari.

Un altro pezzo forte dell'asta è stata una fotografia ingrandita di Rocky decorata a mano in acrilico e firmata da Sylvester Stallone, venduta per 112.500 dollari, cinquantasei volte la sua stima originale.

L'iconografia usata da Stallone nel suo altro ruolo classico, l'ex berretto verde John Rambo, da Rambo: First Blood e la serie Rambo che ha sbancato il botteghino, è stata protagonista dell'asta, come

Un coltello "Hero" personalizzato con il numero 1, utilizzato da Stallone nella serie "Rambo" è stato venduto per 128.000 dollari (dodici volte la stima originale di 10.000 dollari); un poncho di tela indossato da Stallone come John Rambo nel film originale è stato battuto per 76.800 dollari.