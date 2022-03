Cinema, Jane Campion sbanca ai Bafta e ai Critics Choice Awards

Roma, 14 mar. (askanews) – Per la 27esima cerimonia dei Critics Choice Awards, hanno sfilato sul tappeto rosso a Los Angeles le star di “Squid Game”, di “West side Story” nonché Jane Campion, regista de “Il potere del cane” (The Power of the Dog), già Leone d’Argento a Venezia per la miglior regia, e a cui sono andati i premi per miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale e miglior fotografia.

“La cosa che mi ha sorpreso – afferma ai microfoni di France Presse Jane Campion – è stato vedere quanto in profondità le persone hanno recepito il film e apprezzato la complessità e anche le performance, la storia e tutto il resto. È stato sorprendente”.

Nella stessa serata, la regista neo-zelandese ha ricevuto a Londra due Bafta, gli Oscar britannici, per Miglior film e miglior regia, consegnati alla produttrice de “Il potere del cane”, Tanya Seghatchian, che le ha telefonato in diretta.

Alla serie coreana che ha sbancato su Netflix, Squid Game, il premio come miglior Serie straniera.

“Credo che gli eventi e i personaggi descritti nella nostra storia abbiano avuto una eco enorme un po’ ovunque nel mondo

– commenta l’attore Lee Jung-jae – penso che abbiamo realizzato delle scene a cui le persone pensano nella loro vita e che ha fatto riflettere su certi problemi sociali anticipati dalla serie”.

Tra le altre star sul red carpet a Beverly Hills Rita Moreno, protagonista di “West Side Story”, rivisitazione di Steven Spielberg del leggendario musical, l’attore Andrew Garfield, protagonista di “Tick Tick… Boom!” accanto alla regista del film Lin-Manuel Miranda. Non sono mancati super ospiti come la campionessa di tennis Venus Williams, la cantante e attrice Selena Gomez o l’attore di “Dawson’s Creek” Joshua Jackson.