Cinema: Julia Roberts e la dedica al marito, 'buon compleanno, tu fai girare il mio mondo'**

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – "Ti auguro il meglio. Tu fai girare il mio mondo". Una dedica romantica e dolcissima quella che Julia Roberts dedica, su Instagram a suo marito, Danny Moder, nel giorno del suo 53mo compleanno. La coppia dello star system sta per celebrare i 20 anni di matrimonio, e i due sembrano ancora molto innamorati.

I circa 9,4 milioni di followers dell'attrice americana, premio Oscar per il suo ruolo in "Erin Brockovich", hanno potuto vedere il consorte, direttore della fotografia, in muta, con in mano la sua tavola da surf. La star di Hollywood ha poi 'sottotitolato' lo scatto, aggiungendo l'emoticon di una torta di compleanno, un regalo e un bignè.

L'attrice 54enne, attualmente impegnata nelle riprese con George Clooney, si è concessa una magnifica villa a San Francisco nel 2020.

Julia Roberts e Danny Moder possiedono molte altre case e appartamenti in tutto il mondo, tra cui Malibu e New York. Insieme dal 2001, Roberts e Moder sono genitori di tre figli: Phinnaeus e Hazel, gemelli di 17 anni, e Henry, 14.