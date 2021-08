Cinema: l'attrice miliardaria cinese Zhao Wei nega fuga in Francia, poi cancella post

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – Il mistero che circonda l'attrice miliardaria Zhao Wei e la sua posizione si sono intensificati durante il fine settimana, dopo che sono state diffuse notizie secondo cui era fuggita dalla Cina per la Francia dopo essere stata inserita nella lista nera dalle autorità di Pechino.

Lo riporta il sito Hollywood Reporter. Sabato erano emerse notizie su siti cinesi secondo cui Zhao era fuggita dal paese su un jet privato, e fosse stata avvistata all'aeroporto di Bordeaux in Francia. Zhao e suo marito Huang Youlong sono i proprietari di Chateau Monlot, un vigneto situato appena fuori Bordeaux.

Cercando di dissipare le voci, ed essendo stata bandita dai siti di social media cinesi come Weibo, Zhao ha pubblicato tre foto sul suo account Instagram domenica, nonostante quella piattaforma sia stata bloccata in Cina.

I rapporti dicono che l'attrice ha affermato su Instagram che stava con i suoi genitori a Pechino, e in risposta a un commentatore ha negato di essere in Francia. Il post su Instagram è stato poi cancellato. Giovedì scorso, su ordine del governo, tutte le voci relative a Zhao sulle piattaforme di social media cinesi come Weibo sono state rimosse, il suo nome è stato cancellato dai titoli di coda di film e programmi tv e tutti i contenuti che la rappresentavano, inclusi film, tv, chat apparizioni di spettacoli e altro ancora.