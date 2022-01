Cinema, l’omaggio a Sidney Poitier a Hollywood

Los Angeles, 8 gen. (askanews) – In tanti sono accorsi per rendere omaggio a Sidney Poitier, primo afroamericano a vincere un premio Oscar come attore protagonista, scomparso all’età di 94 anni. I fan hanno deposto fiori e candele sulla stella che si trova sulla celebre Walk of Fame a Hollywood.

Nato a Miami e cresciuto negli Stati Uniti e nelle Bahamas, divenne una star di Hollywood e Broadway in pejna epoca segregazionista; tra i suoi film principali si annoverano “I gigli del campo”, che gli valse l’Oscar, “Incontro al Central Park”, “La calda notte dell’Ispettore Tibbs” e “Indovina chi viene a cena”.