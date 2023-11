Cinema: Marcheschi (Fdi), 'fu Franceschini a non finanziare film Cortellesi'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “Stamattina da ‘La Repubblica’ nuove fake news. Il quotidiano, infatti, tenta di far passare la notizia che il ministero della Cultura a guida Sangiuliano non avrebbe finanziato il film della Cortellesi dichiarandolo di 'scarso valore'. Peccato...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Stamattina da ‘La Repubblica’ nuove fake news. Il quotidiano, infatti, tenta di far passare la notizia che il ministero della Cultura a guida Sangiuliano non avrebbe finanziato il film della Cortellesi dichiarandolo di 'scarso valore'. Peccato che a quel tempo il ministero della Cultura fosse ancora guidato da Franceschini, e fu la commissione da lui nominata a bocciare il film decidendo di destinare i 750 milioni di euro del fondo cinema per finanziare i soliti 'circuiti' di sinistra. Il fatto semmai conferma la validità dell'azione del ministro Sangiuliano di accertare le modalità di assegnazione dei finanziamenti e del Tax credit, perchè troppo spesso non sono stati destinati a progetti meritevoli e con riscontri di pubblico." Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, capogruppo della commissione Cultura in Senato.‎