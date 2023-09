Cinema: Mulè (FI), 'alla Camera la celebrazione del mito Magnani'

Roma, 22 set (Adnkronos) – A cinquant’anni dalla scomparsa di Anna Magnani, il vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè, per celebrare la grande attrice, organizza a palazzo Montecitorio 'Anna' che prevede, tra l’altro, la proiezione del film 'Onorevole Angelina' di Luigi Zampa.

Il 26 settembre, alle 16, presso la sala della Regina, dopo i saluti del vicepresidente della Camera e del presidente della commissione Cultura Federico Mollicone, interverranno Gian Luca Farinelli (presidente Fondazione Cinema per Roma), il giornalista e scrittore Marcello Sorgi e il critico cinematografico Enrico Magrelli. Alle testimonianze di Giancarlo Giannini, Leo Gullotta, Massimo Ranieri, Olivia Magnani, Rino Barillari, Andrea De Sica e Mauro Cervia sarà affidato il compito di raccontare 'Nannarella'.

In occasione dell’anniversario saranno esposte alla Camera opere realizzate in memoria di Anna Magnani dagli artisti Jean Michel Collell, Amalia Del Ponte, Mauro Faletti, Andi Kacziba, Nada Pivetta, Enrico Robusti, Davide Rondoni, Marco Nereo Rotelli, Lis Sam ai quali si aggiunge Mayan Zhang (studentessa dell’Accademia delle Belle arti di Firenze). Le opere saranno successivamente esposte alla Festa del Cinema di Roma dal 18 al 29 ottobre e al Torino Film Festival dal 24 novembre al 2 dicembre. È in via di definizione una collaborazione con Trenitalia per l’esposizione delle opere. Il progetto 'Anna' è a cura di Elena Fontanella.