Cinema on Ice, lo show che unisce sport, musica e scienza

Roma, 18 ott. (askanews) – Uno spettacolo che unisce colonne sonore a performance sul ghiaccio: è “Cinema on Ice”, lo show, presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, che si terrà il 25 febbraio 2023 al PalaVela di Torino.

Dai capolavori del Maestro Ennio Morricone ai grandi film che hanno fatto la storia del cinema: una contaminazione tra cinema, sport, arte, musica e natura che regalerà al pubblico presente un format di spettacolo unico al mondo.

L’evento è sostenuto da 4Elements AssociAction in collaborazione con la Fondazione ICE MEMORY, un grandissimo progetto internazionale sulla memoria del ghiaccio capitanato da CNR Italiano e CNRS Francese.

Daniela Ropolo, presidente di 4Elements AssociAction: “I progetti hanno un obiettivo comune: raccogliere fondi, il primo a favore di un college musicale a Karkiv, profondamente bombardato, e il secondo raccogliere fondi per la tutela e la sensibilizzazione. Abbiamo il dovere di divulgare e far capire quanto il nostro singolo contributo sia fondamentale”.

L’obiettivo di “Cinema on ice” è quello di raccogliere fondi e raccontare come, attraverso lo sport, lo spettacolo e i talent del Cinema e dello Sport, si possa sensibilizzare concretamente il grande pubblico al rispetto dell’ambiente.

Marco Faimali, Direttore CNR/Ias e segretario 4 Elements AssociAction: “Stiamo sostenendo questa idea di contaminare sport e scienza, per poter divulgare l’importanza della preservazione del nostro capitale naturale, in questo caso i ghiacciai. Nel nostro paese il catasto dei ghiacciai ne elenca 930, si stanno lentamente sciogliendo, quasi un metro all’anno. E noi cercheremo di preservare la loro memoria”.

L’evento, prodotto da ProdeaGroup con la direzione artistica di Opera on ice, promosso dal Centro Universitario Sportivo torinese ed in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Palavela, tempio italiano del pattinaggio su ghiaccio, sede ufficiale del CUS Torino Pattinaggio su Ghiaccio e sede di gara delle discipline di short track e pattinaggio di figura alla prossima Universiade di Torino 2025, vedrà come protagonisti grandi campioni di pattinaggio, tra i quali i campioni mondiali, Oro alle Olimpiadi 2022, la coppia francese Gabriella PapadaKis e Guillame Cizeron. Il prestigioso Cast incanterà il pubblico con performance da brivido interpretando le più emozionanti colonne sonore cinematografiche suonate dal vivo da una meravigliosa orchestra.