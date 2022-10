Cinema, Premio Sorriso Diverso ad Amici per la Pelle e Kordon

Roma, 22 ott. (askanews) – “Amici per la Pelle” di Pierluigi Di Lallo e “Kordon-Confine” di Alice Tomassini si aggiudicano il Sorriso Diverso Roma Award 2022, premiati rispettivamente come Miglior Film italiano e Miglior Film su tematiche straniere di questa 12esima edizione.

Consegnato nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, in occasione della VIII Giornata della Critica Sociale presso lo Spazio Regione Lazio Roma Lazio Film Commission – Auditoriumarte Auditorium Parco della Musica – il Premio Sorriso Diverso Roma Award è dedicato alle pellicole che hanno saputo meglio raccontare, nell’ambito del sociale, le diversità e le fragilità delle persone e dei luoghi.

Le opere premiate sono state selezionate dal Presidente Diego Righini e da Tiziana Zampieri, neo Direttrice Artistica del Premio – che prende il testimone da Paola Tassone – in accordo con la Direttrice Artistica della Festa del Cinema Paola Malanga e con la giuria presieduta da Catello Masullo e formata da Paola Dei, Franco Mariotti, Massimo Nardin, Rossella Pozza, Armando Lostaglio e Paola Dalla Torre. Con loro anche i direttori delle 4 sezioni in concorso: Paola Tassone (Cortometraggi), Grazia Di Michele (Social Clip), Janet De Nardis (Web Series), Gianfranco Pannone (Documentari).

Madrina dell’evento, la bellissima conduttrice Manila Nazzaro.

“Amici per la Pelle”, prodotto da Rai Cinema e distribuito da Altre Storie, racconta la condizione di discriminazione ed emarginazione di un malato trapiantato, che viene superata grazie alla straordinaria capacità di resilienza e all’amore dei propri cari. Mentre in “Kordon-Confine”, documentario prodotto da Vatican Media in collaborazione con Tenderstories, emerge tutto il dramma dell’Ucraina nei giorni dell’aggressione russa, fissato attraverso i racconti strazianti dei sopravvissuti ma anche attraverso la catena di aiuti e la sensibilità tutta al femminile di quattro operatrici di pace.

Nel corso della cerimonia – cui hanno partecipato Roberto Natale (Dir. Rai per la Sostenibilità), Maria Chiara Andrianello (Resp. Struttura Accessibilità Rai Pubblica Utilità), Valeria Allegritti (Assessorato alla Cultura del Comune di Roma), Daniela Ropolo (Head of Sustainable Development Initiatives CNH Industrial e Presidente di 4Elements AssociAction) e Marco Canino (CEO MC Consulting), è stato proiettato il documentario sulla sicurezza sulle impalcature “I cantieri di Roma”, regia di Alessio Taranto, alla presenza di Asvis (Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile), Ens (Ente Nazionale Sordi), Anmil (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro) e Fondazione UniVerde presieduta da Alfonso Pecoraro Scanio – Presente anche il Segretario Nazionale Filca-Cisl Claudio Sottile, che ha presentato in anteprima la manifestazione nazionale CISL di sabato 22 ottobre a Roma, incentrata sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Ho fondato e diretto il Festival per 15 anni – ha dichiarato Paola Tassone – si sono fatti enormi progressi, esprimendo numeri crescenti e consolidando l’affezione del pubblico e dei registi. Oggi sono molto lieta di passare il testimone a Tiziana Zampieri, professionista che stimo molto, e di accoglierla nella grande famiglia dei Tulipani di Seta Nera, sono convinta che riuscirà a consolidare ma soprattutto ad incrementare il posizionamento strategico del festival nel panorama delle kermesse internazionali intercettando e valorizzando i tanti cambiamenti in atto e le sfide che ci attendono. Al contempo l’accompagnerò in questo percorso e certamente il mio impegno continuerà nelle attività di direzione artistica della sezione cortometraggi”.