Cinema, rose rosse sulla bara di Gina Lollobrigida

Roma, 18 gen. (askanews) – Immagini della camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio per il saluto a Gina Lollobrigida, scomparsa a 95 anni il 16 gennaio 2023. Rose rosse ricoprono la bara, davanti alla quale sono state posizionate due gigantografie della grande diva del cinema italiano. Uno schermo trasmette le immagini della sua carriera. Presenti il figlio Andrea Milko Skofic, il nipote Dimitry Skofic e l’ex marito Francisco Javier Rigau Rafols. Ad accogliere i parenti il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. Tra i primi ad arrivare la produttrice di grandi eventi Tiziana Rocca e la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni.

