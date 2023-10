Cinema: Schlein, 'da Sangiuliano scelta scellerata sui tagli'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Credevamo di aver visto già abbastanza, da questo governo, tra superficialità e improvvisazione. Mancava, invece, anche chi, come il ministro della Cultura Sangiuliano, secondo quanto documenta Il Domani, offre spontaneamente in sacrificio al ministro ...

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – "Credevamo di aver visto già abbastanza, da questo governo, tra superficialità e improvvisazione. Mancava, invece, anche chi, come il ministro della Cultura Sangiuliano, secondo quanto documenta Il Domani, offre spontaneamente in sacrificio al ministro dell’Economia i propri settori sotto la scure dei tagli. Non ha precedenti che un ministro della Cultura inviti il collega del Mef a tagliare fondi – 100 milioni di euro – al cinema oltre quelli richiesti. Un settore strategico per l’Italia la cui sofferenza è nota a tutti, tra l’altro. Qui siamo oltre l’imperizia: siamo alla scelleratezza. Ed è una scelta alla quale ci opporremo in ogni sede". Così in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein.