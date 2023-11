Cinema, scomparso a 38 anni Andrea Iovino: aveva recitato nel "Pinocchio" di Garrone

La stella di Andrea Iovino, giovane attore campano, si è spenta alla verde età di 38 anni. Originario di Nola, Iovino era diventato noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma targato Rai 2, “Made in Sud” e sopratutto per il film diretto da Matteo Garrone, “Pinocchio”.

Cinema, morto a 38 anni l’attore Andrea Iovino

Stando a quanto si apprende non sarebbe chiaro cosa possa aver portato alla morte il giovane attore. Iovino oltre ad essere apparso sia sul grande schermo che in televisione aveva fatto il suo debutto al Teatro Augusteo di Napoli nello spettacolo di Sal Da Vinci “Masaniello Revolution” e che ha visto la partecipazione – si legge sul post del Teatro su X anche di “Fatima Trotta, Ernesto Lama, Francesco Da Vinci, Carlo Caracciolo, Giusy Attanasio, Antonio Fiorillo, Marco Palmieri” e di “Thayla Orefice”. Il debutto era avvenuto alla fine del 2022.

Il cordoglio sui social

Nel frattempo sono stati diversi gli utenti che hanno voluto dare all’attore un ultimo saluto sui social: “…è stato un onore condividere tanti momenti insieme amico mio, sei stato un esempio di come la vita andrebbe vissuta, e soprattutto un portatore di gioia e spensieratezza in ogni istante…”, sono state le parole di un utente. Si legge ancora: “Da stamattina, ogni ricordo che mi porta a te…mi regala un sorriso..le mille avventure insieme non lasciano spazio alla tristezza… Ringrazio Dio per averti conosciuto e condiviso con te le nostre passioni. Hai sempre affrontato la vita con la straordinaria forza del tuo travolgente sorriso ed il tuo unico umorismo”, ha scritto un altro utente.