Nel corso degli ultimi giorni le condizioni di salute di Tom Sizemore avevano tenuto in apprensione familiari, amici, colleghi e fan. L’attore, noto soprattutto per la pellicola “Salvate il soldato Ryan”, si è spento prematuramente a 61 anni. A dare l’annuncio – si legge dal Guardian – è stato il manager Charles Lago.

Cinema, scomparso a 61 anni Tom Sizemore: l’annuncio del manager

Sizemore era stato ricoverato lo scorso 18 febbraio dopo essere stato colpito da un grave aneurisma al cervello. Le sue condizioni di salute si erano fatte via via più critiche, poi il responso dei medici che hanno comunicato che per Sizemore non c’era più null’altro da fare. Ciò aveva portato i familiari, martedì 28 febbraio, a fare una valutazione sul “fine vita”. “È con grande tristezza e dolore che devo annunciare che l’attore Thomas Edward Sizemore si è spento serenamente nel sonno oggi al St Joseph’s Hospital di Burbank. Suo fratello Paul e i suoi gemelli Jayden e Jagger erano al suo fianco”, sono state le parole del manager che ha poi dichiarato: “Lunedì, i medici hanno informato la sua famiglia che non vi erano più speranze raccomandando la decisione di fine vita”. La scomparsa è avvenuta venerdì 3 marzo a Los Angeles.

La carriera e i difficili trascorsi

Molti i film, ormai pietre miliari della storia del cinema, nelle quali ha recitato la parte del “duro”. Oltre al già citato “Salvate il soldato Ryan”, lo abbiamo visto in Pearl Harbor, Natural Born Killers o ancora in Black Hawk Down. Per “L’occhio gelido del testimone” aveva ricevuto una candidatura al Golden Globe, mentre nel 2017 ha recitato anche in Twin Peaks. Nel 2003 era stato condannato per violenza ai danni della ex compagna Heidi Fleiss. Quattro anni più tardi, nel 2007, un’altra condanna a 16 mesi di detenzione per possesso di metanfetamina.