Cinema, si è spento a 67 anni Mike Hagerty: recitò in Friends e Desperate Housewives

Prese parte a serie tv come "E.R.", "Friends" e Desperate Housewives. La morte di Mike Hagerty ha sconvolto il mondo del cinema e del piccolo schermo.

Il mondo del cinema e della tv piange la scomparsa di uno degli attori più prolifici e amati. Mike Hagerty è morto a 67 anni nella giornata di giovedì 5 maggio. Lo ha fatto sapere Bridget Everett con un post su Instagram: “Ci mancherà molto”, sono state le parole dell’attrice.

Hagerty fu noto per aver recitato in serie tv di successo come Friends dove ha interpretato il ruolo indimenticabile del signor Treeger o ancora Desperate Housewives e “Star Trek – The next generation”. Lascia la moglie Mary Kathryn e la sorella Mary Ann.

Cinema, morto Mike Hagerty a 67 anni: da “Friends” a “Somewhere Somewhere”

Uno degli ultimi lavori ai quali ha preso parte è stata la serie tv “Somewhere Somewhere”, progetto rilasciato nel 2022 da HBO e nel quale ha recitato proprio con Bridget Everett: “Ho amato Mike nell’istante in cui l’ho incontrato. Era così speciale. Affettuoso, divertente, mai incontrato uno sconosciuto. Siamo devastati che sia scomparso. Mike era adorato da tutto il cast e dalla troupe di ‘Somebody Somewhere'”, ha detto di lui l’attrice.

Particolarmente iconico invece il ruolo del signor Treeger, la cui presenza è stata amatissima nell’episodio “Lezioni di ballo”. Il suo è stato inoltre anche l’ultimo nome menzionato alla fine della serie nell’episodio conclusivo “Arrivi e partenze” del 2004. Ad ogni modo in qualunque ruolo ha vestito nella sua lunghissima carriera iniziata a metà degli anni ’70, Hagerty ha sempre saputo dare un’impronta tutta sua.

L’omaggio di Sarah Jessica Parker

Tra le personalità che hanno voluto dargli un ultimo saluto si segnala anche Sarah Jessica Parker, attrice nota soprattutto per aver interpretato Carrie Bradshaw in Sex and the City: “No, no, no, no. Che terribile perdita. Mi mancherai nel tuo show. Straziante. L’ho ammirato per anni”.