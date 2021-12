Cinema: Spike Lee dirigerà e produrrà nuovi film per Netflix**

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – Spike Lee ha firmato un contratto pluriennale con Netflix, che ha prodotto il suo film più recente 'Da 5 Bloods – Come fratelli'. In base al patto, Lee dirigerà e produrrà film narrativi attraverso i suoi Forty Acres e un banner Mule Filmworks.

Lo riporta il sito specializzato The Hollywood Reporter.

Lee ha rilasciato in merito una dichiarazione: "Non c'è modo migliore per me e la mia compagnia 40Acres e A Mule Filmworks per iniziare il nuovo anno -dice il regista americano- che rinnovare la nostra partnership con Ted, Scott e Tendo-Da Fearless Leaders di Netflix. Insieme ci concentreremo sui nuovi e diversi narratori, i giovani devono essere accontentati".

Lee fa poi riferimento all'investimento e al sostegno finanziario di Netflix per quello che è "il compito di un regista di sviluppare nuovi talenti e aumentare la rappresentanza nell'industria dell'intrattenimento".

L'altro impegno del vincitore dell'Oscar con Netflix include la serie tv 'She's Gotta Have It', lo spettacolo di Rodney King, diretto da Lee, e il film di fantascienza 'See You Yesterday', prodotto dal regista.