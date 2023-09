Cinema: Stallone a Roma, 200 persone fuori da Gucci ad aspettarlo**

Roma, 13 set. (Adnkronos) - Una folla di 200 persone si è raggruppata fuori dal negozio Gucci a Roma, in via Condotti per aspettare l'uscita dell'attore Sylvester Stallone. Come documenta una foto postata sul profilo Instagram di Sergio Fabi di Cinemotore, le persone assiepate all...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Una folla di 200 persone si è raggruppata fuori dal negozio Gucci a Roma, in via Condotti per aspettare l'uscita dell'attore Sylvester Stallone. Come documenta una foto postata sul profilo Instagram di Sergio Fabi di Cinemotore, le persone assiepate all'ingresso del negozio, attendono trepidanti di vedere il loro idolo Sly armate di telefonini. Stallone si trova a Roma per girare alcune scene della seconda stagione della serie "The Family Stallone", in onda su Paramount Pictures.