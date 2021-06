Cinema: Titanus, Stefano Bethlen nominato direttore generale (2)

(Adnkronos) – Dopo aver lasciato The Walt Disney Company Italia, negli ultimi due anni Stefano Bethlen si è dedicato all’attività di consulente e produttore indipendente di film italiani, realizzando prodotti per il mercato europeo che arriveranno a breve sul grande schermo.

“La scelta di Stefano Bethlen, quale direttore generale della Titanus rappresenta un passo fondamentale per il futuro della nostra realtà", ha detto Guido Lombardo presidente della Titanus.

“Abbiamo scelto Stefano in quanto manager con rapporti internazionali consolidati e in grado di interpretare in modo innovativo questo periodo di grande cambiamento per lo scenario dell’audiovisivo. Ci troviamo infatti in un’epoca in cui il mercato richiede un numero sempre crescente di contenuti e vogliamo rispondere in modo veloce e concreto”.

Emozionato per il nuovo incarico Stefano Bethlen ha dichiarato: “Da professionista, ma soprattutto da italiano, sono davvero orgoglioso di entrare a far parte di questa società italiana così ricca di storia e fascino.

Già molto apprezzata anche all’estero la Titanus dovrà essere sempre più riconosciuta nel mondo come una realtà italiana di grande successo nella produzione e distribuzione di film e serie televisive. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro per definire la nuova strategia del gruppo e di cogliere tutte le opportunità all’orizzonte”.