Cingolani: DeepSeek dimostra che intelligenza naturale conta di più

Roma, 28 gen. (askanews) – Il modello di intelligenza artificiale cinese Deep Seek V3 “è una cosa molto interessante perché dimostra che l’intelligenza naturale è ancora più importante di quella artificiale. Con dei chip di generazione precedente, degli Nvidia 800 e non 1.000, dei ragazzi molto talentuosi hanno sviluppato degli algoritmi che in realtà funzionano benissimo e addirittura sembrano essere, se non superiori, a livello di quelli migliori degli Stati Uniti. Però ad un prezzo più basso e con tecnologia che consuma di meno”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, a margine della presentazione della Fondazione Leonardo Ets alla Camera dei deputati.

“È un’indicazione, ancora una volta, che il cervello fino serve, oltre alla tecnologia. Ma credo che sia abbastanza normale che nel mercato succeda questo” ha aggiunto Cingolani secondo il quale “che l’algoritmo funzioni bene, sia più efficiente con chip più vecchi è una notizia tecnologicamente rilevante che dice che questi ragazzi hanno fatto un buon lavoro”.

“Poi come viene utilizzato, o limitato nelle risposte, quello è un discorso di utilizzo della tecnologia e di governance. Ma su quello posso dire pochissimo – ha concluso – a me interessa il fatto che dei giovani molto bravi con tecnologia un po più vecchia e che consuma di meno, abbiano ottenuto risultati così eclatanti, questo fa riflettere”.