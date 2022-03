Cingolani: l’Europa paga 1 miliardo al giorno per il gas russo

Roma, 16 mar. (askanews) – “Il flusso attuale dalla Russia è il più alto nei tempi recenti” non solo in Italia ma in Europa “e si è sollevata la questione che l’Europa sta pagando la Russia circa un miliardo di euro al giorno al di là delle quotazioni e questo ha implicazioni che va oltre il settore energetico”. Lo ha sottolineato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani in una informativa urgente del Governo al Senato sull’incremento dei costi dell’energia e sulle misure adottate dal Governo per contrastarne gli effetti.

“È una riflessione importante che va fatta”, ha detto il ministro.