Cingolani rassicura: "Situazione positiva per il gas in Italia e per questo inverno siamo coperti al netto di catastrofi tipo un clima molto rigido"

In ua intervista a Mezz’ora in più Roberto Cingolani rassicura: “Situazione positiva per il gas in Italia”. Il ministro uscente della Transizione ecologica spiega che addirittura “stiamo esportando” . Ha detto Congolani: “In questo momento, in Italia, sul tema gas abbiamo una situazione positiva grazie alla diversificazione.

Stiamo anche esportando“.

Poi il ministro del governo uscente a guida Mario Draghi ha detto: “in questo momento stiamo esportando tra i 18 e i 20 milioni di metri cubi e ci sono 40 milioni di metri cubi per gli stoccaggi”. E proprio in merito agli stoccaggi secondo Cingolani la situazione è addirittura virtuosa: “Per gli stoccaggi di gas abbiamo preso un impegno europeo di arrivare a fine ottobre al 90%.

Ci siamo arrivati a fine settembre. Ora vorremmo aumentarli”.

“Per questo inverno siamo coperti”

E le prospettive? “Per questo inverno siamo coperti, al netto di eventi catastrofici tipo un clima molto rigido”. E ancora: “Nelle prossime 48 ore mandiamo la nostra proposta per ridurre il prezzo del gas e l’obiettivo comune è quello di arrivare al prossimo vertice dei capi di Stato e di governo europei di Praga il 6 e 7 ottobre con una decina di linee concordate“.

Lo scopo sarebbe quello di “indicizzare il prezzo del gas agganciandolo a Borse un po’ più stabili” rispetto al Ttf che non ha nulla a che vedere con la situazione reale e con i meccanismi di domanda offerta”. Di fronte a tanta positività viene da chiedersi allora perché da fine ottobre il gas dovrebbe aumentare.