Cinquant'anni di The Rocky Horror Show, musical sempre attuale

Milano, 6 nov. (askanews) – Ha cinquant’anni ma continua ad essere attualissimo e amato dal pubblico di tutto il mondo. The Rocky Horror Show, il leggendario musical di Richard O’Brien, celebra il suo 50esimo anniversario con un nuovo lungo tour che, a grande richiesta, farà tappa in molte città al via da Torino l’8 novembre.

Dal debutto nel lontano giugno 1973, è diventato il musical contemporaneo più longevo al mondo, e i suoi personaggi sono diventati delle icone.

“Credo che il Rocky Horror sia senza tempo e questa è la ragione per cui continua ad essere rappresentato” racconta Kristian Lavercombe che interpreta Riff Raff.

Il musical affronta in modo dissacrate e provocatorio il tema della sessualità, del diverso e della ribellione, e nel mondo è stato applaudito da oltre 30 milioni di persone.

“Per me Rocky Horror è sempre stato il bambino ribelle della storia dei musical e penso che ciascuno di noi desideri essere un po’ ribelle, e poi ci sono delle canzoni magnifiche”.

Un successo che scende idealmente giù dal palco per raggiungere il pubblico in una festa collettiva che si ripete ogni sera.

Queste le date del tour:

Torino – Teatro Alfieri dall’8 al 12 novembre 2023

Napoli – Teatro Bellini dal 14 al 19 novembre 2023

Roma – Teatro Olimpico dal 21 al 26 novembre 2023

Milano – TAM Teatro Arcimboldi dal 28 novembre al 3 dicembre 2023

Padova – Teatro Geox dal 5 al 7 dicembre 2023

Lubiana (Slovenia) – Arena 9 dicembre 2023