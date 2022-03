Cinque giorni in viaggio per raggiungere il fratello a Lampedusa

Palermo, 11 mar. (Adnkronos) – E’ partita da Uman, città dell’Ucraina a 200 Km da Kiev, e dopo 5 giorni di viaggio ha raggiunto il fratello Yaroslav a Lampedusa. Prima in pullman fino a Varsavia, attraverso Leopoli, poi da Wroclaw in aereo ha raggiunto Catania per dirigersi infine nella maggiore delle Pelagie.

Ruslava, 19 anni, accompagnata dal fratello si è vaccinata nel Poliambulatorio dell’isola dove proseguono le somministrazioni curate da medici ed infermieri dell’Asp di Palermo. Per lei è stata la prima dose, mentre Yaroslav ha completo il ciclo con la seconda somministrazione. “Sono andato via dall’Ucraina lo scorso 11 gennaio – racconta Yaroslav, 23 anni, che a Lampedusa è di casa – sono un lavoratore stagionale. Il mio pensiero va ad un’altra sorella che è voluta rimanere in Ucraina”.

Sia Ruslana che Yaroslav parlano perfettamente l’italiano e dall’Isola del Mediterraneo vivono a distanza le angosce della guerra nel loro Paese. “Ho deciso di partire qualche giorno fa – ha raccontato Ruslana – quando ho sentito i boati delle bombe a poca distanza da Uman”.