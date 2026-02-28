Cinque modi pratici per far esplodere le visualizzazioni di un feed rss nel 2026

Il titolo è il primo elemento visibile nel feed; conviene bilanciare impatto emotivo e ottimizzazione per i motori di ricerca. Utilizzare un hook emotivo come sorpresa, timore o meraviglia aumenta la probabilità di apertura. Inserire una parola chiave rilevante favorisce il posizionamento. Usare il curiosity gap senza travisare i fatti garantisce credibilità.

Ottimizza il titolo per l’emozione e la SEO

Usa un sommario che crea FOMO

La meta description sul feed deve rimanere sintetica e informativa. Preferire frasi brevi che promettano valore immediato e misurabile. L’impiego di numeri e riferimenti temporali può accentuare l’urgenza percepita. La chiarezza vende più dell’enfasi vaga.