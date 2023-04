L’udienza preliminare che vede imputato il medico che somministrò il vaccino AstraZeneca a Cinzia Pennino, deceduta a 46 anni, è stata rinviata al 4 maggio.

Cinzia Pennino, morta dopo vaccino AstraZeneca: udienza rinviata

Rinviata al prossimo 4 maggio l’udienza preliminare che vede imputato di omicidio colposo Vincenzo Fazio, medico che somministrò il vaccino AstraZeneca a Cinzia Pennino, docente di Scienze della scuola Don Bosco, morta all’età di 46 anni, il 28 marzo 2021. Il decesso dell’insegnante è avvenuto 17 giorni dopo l’inoculazione del vaccino contro il Covid. Il rinvio è stato deciso per procedere con l’assegnazione dell’incarico al perito che dovrà verificare la presunta correlazione tra la morte della donna e la somministrazione del siero.

Cinzia Pennino, morta dopo vaccino AstraZeneca: il consiglio non ascoltato

La morte della donna sarebbe avvenuta a causa di una trombosi. Secondo gli inquirenti, la docente avrebbe dovuto effettuare un vaccino a vettore mRNA, come Moderna o Pfizer. Una settimana prima Cinzia Pennino era andata a farsi vaccinare, ma il medico di turno le aveva consigliato di sottoporsi all’inoculazione di un vaccino diverso da AstraZeneca per via delle sue condizioni di salute. Nonostante questo, il medico che poi le ha somministrato il vaccino, non ha prestato attenzione a questa raccomandazione, inoculandole una dose di AstraZeneca.