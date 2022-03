Cinzia Tedesco in “Kings of Pop in Jazz”, concerto per i profughi

Roma, 17 mar. (askanews) – Debutto, in anteprima a Roma, venerdi 18 marzo, Auditorium Parco della Musica, del nuovo progetto “Kings of Pop in Jazz”, che vede Cinzia Tedesco interpretare le grandi voci del pop internazionale con una grande orchestra jazz con la direzione ed arrangiamenti del maestro Pino Jodice.

Un viaggio tra i più grandi successi di artisti come Mickael Jackson, Stevie Wonder, Sting, Earth Wind & Fire, Al Jarreau, Bee Gees, Bob Dylan e Prince, canzoni dal groove ritmico e RIFF che hanno conquistato generazioni di giovani, e che hanno toccato il cuore di grandi jazzisti come Miles Davis, che definì Prince “il nuovo Duke Ellington”.

Una voce eclettica e talentuosa quella di Cinzia Tedesco, artista della Sony Classica nota a livello internazionale per i suoi dischi dedicati a Verdi e Puccini in Jazz.

Sul palco l’Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani, formata sotto l egida del MIUR e composta da un organico di 25 musicisti scelti tra i migliori talenti dei conservatori di jazz italiani.

Un’orchestra che vede nel Conservatorio Verdi di Milano la sua casa per volere della Direttrice Cristina Frosini, e che già da qualche anno si rinnova, sotto la guida del maestro Pino Jodice, affrontando palchi prestigiosi e repertori di grande complessità tecnica, sempre con professionalità e carattere.

Una serata che sosterrà la “Salvamamme/Salvabebé” e la “Canovalandia ETS”, due associazioni benefiche molto attive nella Capitale, in prima linea per sostenere le famiglie dei profughi a Roma. La Salvamamme porterà alcune donne da loro aiutate ad assistere al concerto.

(FONTE IMMAGINI YOUTUBE STEFANO RAMACCIA)