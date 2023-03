Cio: sì ad atleti di Russia e Bielorussia ma a titolo individuale

Roma, 28 mar. (askanews) – Il Comitato olimpico internazionale ha raccomandato il ritorno alle competizioni degli atleti russi e bielorussi come atleti individuali ma non ha fornito una tempistica sulla loro potenziale partecipazione alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno. Tra le altre raccomandazioni del Cio, rivelate dal presidente Thomas Bach, c’è il fatto che “squadre di atleti con passaporto russo o bielorusso non possono essere prese in considerazione”, né “atleti che sostengono attivamente la guerra”.