Ciocchetti (Fdi): "Con Ddl cambia l'assistenza per 14 mln di over 65"

Ciocchetti (Fdi): "Con Ddl cambia l'assistenza per 14 mln di over 6...

Ciocchetti (Fdi): "Con Ddl cambia l'assistenza per 14 mln di over 6...

Ciocchetti (Fdi): "Con Ddl cambia l'assistenza per 14 mln di over 6...

Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) - "Oggi arriva, con il voto in Aula, l'approvazione definitiva di questa legge delega che cambia totalmente la natura di assistenza e prevenzione nei confronti di 14 milioni anziani, che rappresentano un quarto della popolazione italiana. Gli anziani non sa...

Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) – "Oggi arriva, con il voto in Aula, l'approvazione definitiva di questa legge delega che cambia totalmente la natura di assistenza e prevenzione nei confronti di 14 milioni anziani, che rappresentano un quarto della popolazione italiana. Gli anziani non saranno più considerati dei numeri ma avranno dei piani individualizzati dal punto di vista sociale e sanitario. Cambia perché si parte con un sistema integrato di assistenza sociale e assistenza sanitaria. E soprattutto si apre questo grande, importante, settore del territorio, cioè di una sanità vicina alla gente e che, attraverso cure domiciliari, sia in grado di accompagnare le persone più fragili e quelle non autosufficienti a non dover andare per forza in ospedale o in istituto". Così il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Commissione Affari sociali Luciano Ciocchetti, all'incontro 'Investire sul futuro: la prevenzione vaccinale come volano di salute, benessere e sostenibilità', presso il ministero della Salute.

Ciocchetti è tornato sull’iter del cosiddetto Ddl Anziani, in queste ore all’approvazione del Parlamento. "È una legge di fondamentale importanza – rimarca Ciocchetti – e in questi piani individualizzati che saranno organizzati all'interno dei distretti e delle case della salute in ogni luogo del nostro Paese sarà possibile offrire anche informazioni, dare notizie, somministrare vaccinazioni e avere la possibilità di svolgere un grande lavoro di prevenzione. In questo quadro la vaccinazione è uno dei grandi capisaldi della prevenzione”.