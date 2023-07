Cip: Pancalli, '11 luglio primi atleti paralimpici arruolati in Polizia'

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – "Il prossimo 11 luglio giureranno i primi atleti paralimpici arruolati nel corpo della Polizia di stato. Per alcuni può sembrare un atto formale, ma è un atto di grande rivoluzione del paese". A parlare è il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, durante il Consiglio Nazionale del Cip al quale prende parte anche il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Pancalli si esprime poi in merito al correttivo della riforma dello sport: "Dare la possibilità agli atleti paralimpici di avere 90 giorni di permessi retribuiti per preparare e partecipare alle gare credo sia un segno di civiltà e crescita del Paese".

Il presidente del Cip parla anche dei Giochi invernali 2026 di Milano-Cortina: "Questa è una sfida che va oltre l'evento sportivo per noi del mondo paralimpico. La mia preoccupazione è quella di perdere l'occasione di avere non solo uno straordinario evento sportivo, ma un evento che lasci un'eredità al paese. Organizzare una paralimpiade significa organizzare il più grande evento sportivo per il futuro del paese".