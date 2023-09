Cipolletta: affrontiamo l'innovazione, rivoluzione nell'editoria

Milano, 29 set. (askanews) – “Tutto quello che serve per aumentare la lettura in Italia è una politica industriale del libro che consenta alle imprese editoriali di poter crescere. Sul medio termine dobbiamo anche affrontare il tema dell’innovazione, l’intelligenza artificiale, ma non solo: sono le piattaforme della didattica, è l’irruzione del digitale nella vita di tutti noi. E questo significa una piccola rivoluzione nel mondo dell’editoria. È qualcosa che dobbiamo affrontare sia a livello di investimenti sia in termini di regole. Per questo conto molto sul rapporto con le istituzioni e con il governo, perché dobbiamo fare insieme questa strada”. Lo ha detto Innocenzo Cipolletta, neo presidente dell’Associazione italiana degli editori, tracciando le linee guida del proprio mandato alla guida dell’AIE.