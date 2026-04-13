Cipolletta (AIE): boom editoria ragazzi, grazie a misure biblioteche

Milano, 13 apr. (askanews) – “L’editoria per ragazzi ha avuto un boom in questo primo trimestre dell’anno, più 8% anche maggiore di quello che stata la crescita di tutto il comparto dei libri, che comunque è stata positiva di oltre il 3%. Quindi le vittorie per ragazzi sta andando bene ma sta andando bene anche l’editoria in generale e questo grazie alle misure che il ministro Giuli ha riportato nel 2026, cioè il contributo per l’acquisto da parte delle biblioteche che evidentemente sta oggi facendo crescere questo mercato”.

Lo ha detto il presidente dell’Associazione italiana degli editori, Innocenzo Cipolletta, commentando i dati sull’editoria per ragazzi diffusi alla Bologna Children’s Book Fair.”Ovviamente c’è da dire che per il prossimo futuro ci saranno anche nuovi problemi – ha aggiunto Cipolletta – perché il Paese sta subendo una inflazione un po’ più forte e quindi c’è una caduta del potere d’acquisto delle famiglie, quindi noi speriamo che questo dato continui anche per tutto l’anno ma abbiamo anche qualche timore”.