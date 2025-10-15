Cipolletta (AIE): buoni successi all'estero per editoria italiana

Francoforte, 15 ott. (askanews) – “Nel 2024 l’editoria italiana ha avuto buoni successi all’estero, tant’è che abbiamo aumentato dell’8 % le vendite dei nostri titoli all’estero. Questo grazie anche al essere stati Ospite d’onore nel 2024 ottobre alla fiera di Francoforte, alla quale poi hanno fatto seguito altri inviti. stati a Taipei, a Salonicco, a Lima, precedentemente eravamo stati in Tunisia, eravamo stati a Parigi.

Insomma c’è un grande interesse a livello internazionale nella nostra editoria e questo si verifica anche attraverso una crescita delle nostre vendite di titoli all’estero. Ma ricordo che l’Italia è anche un importatore di titoli perché il ruolo dell’editoria è quello di connettere la cultura italiana con quella del resto del mondo”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione italiana degli editori, Innocenzo Cipolletta, dalla Buchmesse di Francoforte.