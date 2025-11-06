Cipolletta (AIE): cresce il peso culturale di Milano, anche sull'Italia

Milano, 6 nov. (askanews) – “Il peso della cultura a Milano è cresciuto e cresce il suo peso anche sull’Italia. Ed è un po’ controtendenza in alcuni settori ed è dovuto sicuramente a una offerta molto forte di prodotti culturali, perché nell’economia della cultura domande e offerte vanno insieme e quindi quando c’è una buona offerta di prodotti culturali la domanda risponde e sopravanza”.

Lo ha detto il presidente dell’Associazione italiana degli editori Innocenzo Cipolletta commentando l’Osservatorio sui consumi culturali a Milano.

“Anche per i libri vale lo stessa principio – ha aggiunto Cipolletta – noi abbiamo constatato a Milano un incremento positivo nell’acquisto di libri, laddove purtroppo, come si sa, il 2024 è stato negativo per quanto riguarda l’insieme del mercato. Anche qui devo dire che c’è un problema di legame con il mondo della cultura. Quando c’è una cultura che si sviluppa, che sia teatro, che sia cinema, che sia musica, poi ne risentono anche gli altri settori e quindi vanno tutti quanti insieme, c’è una solidarietà nei consumi culturali”.