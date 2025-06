Cipolletta confermato all'AIE: "L'editore garante di informazione"

Milano, 26 giu. (askanews) – Innocenzo Cipolletta è stato confermato alla presidenza dell’Associazione Italiana degli editori (AIE) e ha indicato le priorità per il prossimo mandato biennale: “Nei prossimi due anni – ha detto ad askanews – vorrei portare il libro veramente al centro dell’attenzione di tutti quanti con una grossa manifestazione e con investimenti per la lettura in particolare a cominciare dalle scuole per fare un progetto in cui ci siano capacità di promuovere la lettura dentro le scuole per i ragazzi più giovani e una migliore valorizzazione del ruolo dell’editore come intermediario di cultura il quale riesce a trasmettere agli utenti quelle che sono informazioni validate da una persona che se ne assume la responsabilità a fronte di un mondo nel quale dominano le piattaforme che raccolgono dati e informazioni senza nessuna qualità e senza nessuna trasparenza e che quindi rappresentano degli intermediari non responsabili a fronte di un editore che è un intermediario responsabile”.