Circo Massimo, denunciato il leader dei No Green Pass Nicola Franzoni che era stato già querelato per la manifestazione finita con l'assalto alla Cgil

Per la sua presenza alla manifestazione del 20 novembre al Circo Massimo è stato denunciato il leader 43enne dei No Green Pass Nicola Franzoni, a suo carico c’era un foglio di via ma aveva partecipato lo stesso all’evento. Per questo motivo Franzoni è stato denunciato dalle forze dell’ordine che lo hanno individuato e sottoposto al provvedimento penale.

Chi è il No Green Pass Franzoni, in prima linea da sempre contro ogni misura anti Covid

Franzoni è un imprenditore di Lerice, in provincia di La Spezia in Liguria, ed è considerato uno dei personaggi più attivi sul fronte delle proteste contro le chiusure e le misure anti contagio covid. Franzoni aveva proseguito la sua battaglia originaria anche contro la campagna vaccinale e in particolare contro l’introduzione del green pass.

Quel foglio di via già emesso contro il No Green Pass Franzoni e la denuncia per l’assalto alla Cgil

Il 43enne era stato già destinatario di un foglio di via da Roma e malgrado quel provvedimento non ha voluto rinunciare a partecipare alla manifestazione del Circo Massimo. Sul capo dell’uomo pende anche un’altra denuncia in merito alla famigerata manifestazione terminata con l’assalto di matrice squadrista alla sede della Cgil.

Non solo il No Green Pass Franzoni al Circo Massimo, sul palco anche Mariano Amici

Al Circo Massimo si erano radunate assieme a Franzoni sono radunate circa 4.000 persone, fra cui anche il medico sospeso no vax Mariano Amici, che aveva regalato alcune delle sue “perle di saggezza” dal palco: “Ci hanno fatto credere che questa malattia chiamata Covid fosse come la peste ma non è vero.

Un teatrino basato su presupposti assolutamente antiscientifici”. E ancora: “La mascherina è il simbolo dell’oppressione. Abbiamo una dittatura ma vinceremo, vinceremo”.